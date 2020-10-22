أنقرة (زمان التركية) – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال بث مباشر يوم الأربعاء إن تركيا لن تتردد في إرسال جنود في حال طلب أذربيجان المساعدة في النزاع حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

أجاب أوكتاي على أسئلة حول أذربيجان خلال مقابلة مع الإعلامي التركي المعروف أحمد هاكان على قناة سي إن إن ترك.

عندما سأل هاكان عما إذا كانت تركيا ستلبي طلبًا محتملاً من أذربيجان للمساعدة العسكرية، قال أوكتاي: “إذا أقدمت أرمينيا أي خطوة غير متوقعة، فلن تتردد تركيا في إرسال جنودها، إذا طلبت أذربيجان ذلك”.

تضاعفت الصادرات الدفاعية التركية إلى أذربيجان على مدار تسعة أشهر من عام 2020 قبل اندلاع اشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية، حسبما أفادت دويتشه فيله في 14 أكتوبر، نقلاً عن بيانات جمعية المصدرين الأتراك (TİM).

وفقًا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، صدرت تركيا 123 مليون دولار من المعدات الدفاعية والفضائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، علمًا أن هذا المبلغ كان 20.7 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2019.

وكان الموقع الإخباريال روسي “كوميرسانت” أفاد يوم الجمعة الماضي أن تركيا متورطة بالفعل في الصراع حول النزاع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ.

فقد زعم موقع كومرسانت قائلاً: “نحن نتحدث عن 600 جندي (تركي)، بما في ذلك كتيبة تكتيكية مكونة من 200 شخص، و 50 مدربًا في ناخيجيفان، و 90 مستشارًا عسكريًا في باكو، و 120 فردًا فنيًا جويًا في قاعدة غابالا الجوية، و 20 من مشغلي الطائرات بدون طيار في مطار دالار، و 50 مدربًا في مطار يفلاخ، و50 مدربًا في الفيلق الرابع (بيركيشكول) و20 شخصًا في القاعدة البحرية ومدرسة حيدر علييف العسكرية في باكو”.