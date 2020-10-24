أنقرة (زمان الترمية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا مساء الجمعة تسجيل 2165 إصابة 74 وفاة، ودخول البلاد الموجة الثانية لتفشي وفاء كورونا.

وكانت تركيا سجلت مساء الخميس 2102 ومساء الأربعاء 2013 إصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت الإصابات بالأسبوع الأول من هذا الشهر بين 1400 و1600 إصابة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن مساء أمس في بيان صحفي، دخول تركيا الموجة الثانية من الفيروس.

Anadolu, ikinci zirve döneminde. İlk zirveyi büyük illerde 14 Nisan’da, ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkincisini şimdi yaşıyoruz. Tedbirlere ciddiyetle sarılmanın sonuçlarını daha önce aldık. Bu yeni sınavda kararlılığa ihtiyaç var. pic.twitter.com/XWi78HEoAw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2020

وحول وفيات كورونا قال الوزير “زاد عدد الحالات اليومية في بورصة حوالي 3 مرات مقارنة بشهر واحد ومرتين في بيلجيك. في باليكسير ويالوفا وتشاناكالي ، هناك زيادة بنسبة 50٪ في الحالات مقارنة بالشهر السابق. الفرص كافية في كل محافظة”.

أوضح أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 357 ألفًا و693 حالة، بعد تسجيل 2165 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 9658 حالة، بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة أيضًا ارتفع إلى 311 ألفًا و520 حالة، بعد تسجيل 1493 حالة تعافي جديدة.

كما لفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع، إلى 12 مليونًا و992 ألفًا و246 تحليلًا، بعد إجراء 115 ألفًا و979 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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