أنقرة (زمان التركية)ــ يستضيف فريق فنربخشة لكرة القدم طرابزون سبور غدًا الأحد في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

المباراة التي سيستضيفها ملعب أولكر الرياضي في إسطنبول ستبدأ الساعة 19.00وسيقود المباراة الحكم كوينيت شاكر.

فنربخشة، الذي فاز في 3 من أصل 5 مباريات في الدوري وتعادل في 2، دخل الأسبوع في المركز الثاني برصيد 11 نقطة. بفوزه على فاتح كاراجومروك وجوزتيبي في آخر مباراتين، سيحاول تحقيق فوزه الثالث على التوالي في المواجهة مع طرابزون سبور.

لم يستطع طرابزون سبور الانطلاق كما أراد في الدوري الممتاز، ويمكن أن يحصل على 5 نقاط في القسم المتبقي.

في فنربخشة، سيرتدي ماوريسيو ليموس وجوخان جونول قميصهم الرسمي في مباراة طرابزون سبور.

لم يتمكن اللاعبان من اللعب في المباراة ضد جوزتيبي الأسبوع الماضي. وسيأخذ جوخان، الذي نجا من إصابته مع ليموس، الذي أكمل عقوبة البطاقة الحمراء، مكانه في المراكز الـ11 الأولى مرة أخرى إذا وافق المدرب إيرول بولوت.

بالإضافة إلى دييجو بيروتي، الذي لم يكن جاهزًا بعد لعب ضد طرابزن سبور ويواصل علاجه، لن يتمكن اللاعب المغربي نبيل ضرار من اللعب في هذه المباراة.

فردي كادي أوغلو، الذي سقط على ظهره في مباراة جوزتيبي ويخضع لبرنامج علاج تأهيلي، ليس من المتوقع أن يكون ضمن طاقم المباراة.

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