أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الدفاع التركية، تعليقًا على الانتقادات الموجهة إلى أنقرة بسبب اختبارها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400: إن “تركيا تنفذ مسؤولياتها في ضوء التحالف”.

تصريحات وزارة الدفاع التركية، جاءت بعد تصريح لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كاي بيلي هوتشيسون قالت فيه إن: “اختبار تركيا لمنظومة S-400 على أراضي الناتو، وضع متأزم للغاية بالنسبة لنا جميعًا”، مشيرة إلى أن تركيا خسرت الكثير من الأشياء من أجل الحصول على هذه المنظومة.

وأكدت أن التطور المتمثل في تجريب تركيا منظومة S-400 الصاروخية الروسية لا يعتبر جيدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بذلوا جهودًا كبيرة من أجل منع تركيا من هذه الخطوة منذ أن أعلنت عنها للمرة الأولى في عام 2017.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال في تصريحات إن منظومة الدفاع الروسية S-400 ليست خيارًا لتركيا، وإنما أمر إلزامي، وإن المنظومة لن يتم تركيبها على أنظمة الناتو في تركيا.

ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع شابنام أكتوب أنه قد تم اختبار المنظومة في ضوء تجهيزها، وهو الأمر الذي اعترف به أردوغان صراحة في تصريحاته الأخيرة.

أردوغان أكد في تصريحات الجمعة المعلومات الصحفية التي قالت إنه تم اختبار المنظومة في مدينة سينوب الواقعة في أقصى شمال تركيا، وقال: “صحيح أن الاختبارات تمت في مدينة سينوب. تمت وتتم. لن نسأل الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن نتحرك. نحن مصرون، وسنستمر في طريقنا. موقف الولايات المتحدة الأمريكية غير ملزم لنا. السادة منزعجون لمجرد أنه سلاح روسي”.

ويأتي تصريح وزير الدفاع أيضا بعد مطالبة سيناتور جمهوري وآخر ديمقراطي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على تركيا، ضمن قانون “خصوم أمريكا” بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

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