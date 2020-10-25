أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومي التركية (TRT) فتح تحقيقات عاجلة على خلفية واقعة ظهور أحرف غير مفهومة على شاشة قناة “TRT” الرسمية للدولة خلال إدلاء أردوغان بتصريحات عقب صلاة يوم الجمعة الماضي.

أردوغان عقب صلاة الجمعة الماضي، ظهر في بث تليفزيوني مباشر وأدلى بتصريحات تحدث فيها عن أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أنه خلال حديثه ظهرت أحرف: ” Öööööööiiiiiillllll” على الشاشة بشكل مفاجئ، والمعني الأقرب للأحرف هو: “مُتْ” “ölüm”.

اللافت والمثير للجدل أن الواقعة حدثت عقب تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها: “إن إعلامنا لا يعكس صوتنا ونفسنا”، ليفتح المجال أمام التكهنات حول الرسالة المقصودة من الواقعة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتليفزيون أنه بدأت تحقيقات لتحديد هوية فاعل هذا التصرف الذي وصفته بأنه لا يمكن الموافقة عليه، وأنه ستتخذ ضده الإجراءات الإدارية اللازمة.

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