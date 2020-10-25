دمشق (زمان التركية)ــ أعلنت سوريا تسلم ثلاث سيارات إسعاف وخمس عيادات متنقلة وشحنات مساعدة طبية من منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية ومنظومة الإسعاف.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش قال إن المساعدات ستساهم بتأمين الدعم لمنظومة الإسعاف السورية “التي دمر جزء كبير منها جراء الإرهاب خلال السنوات الماضية”.

وأشار الدكتور الغباش إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار المساعدات بالشكل الأفضل للمواطن حيث تم وضع برنامج من قبل مديرية الطوارئ والجاهزية ليتم استخدامها في الأماكن البعيدة والنائية مبينا أن الفائدة منها هو وجود الطاقم الطبي فيها واستخدامها حسب الضرورة والحاجة وهي مجهزة للتعامل مع أي حالة مرضية وتشخيصها. وفق وكالة الأنباء السورية.

ونوه وزير الصحة بمساهمة منظمة الصحة العالمية بشكل دائم في تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصحي في سوريا.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري قا إن الزيارة تهدف إلى التعرف المباشر على التحديات والاحتياجات المطلوبة في سوريا مشيراً إلى أنه تم اليوم تقديم مساعدات بما يلبي احتياجات النظام الصحي في مجال خدمات الطوارئ سواء من حيث التعامل مع جائحة فيروس كورونا أو الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المواطن السوري بشكل عام.

من جانبها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة اكجمال مختوموفا إن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة بشكل وثيق منذ سنوات طويلة بهدف الاستجابة للاحتياجات الصحية والتعاون المشترك مبينة أن المساعدات المقدمة اليوم هي جزء من المساعدات لتعزيز نظام الإسعاف في سورية.

وأشارت إلى أنه منذ بداية الحرب على سوريا تم تقديم 69 سيارة إسعاف إضافة إلى أكثر من 30 عيادة طبية متنقلة.

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