أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الأحد، تسجيل 2017 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الوزير أعلن الجمعة الماضي أن تركيا دخلت الموجة الثانية لتفشي الوباء.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 361 ألفًا و801 حالة، بعد تسجيل 2017 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 9799 حالة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة أيضًا ارتفع إلى 314 ألفًا و390 حالة، بعد تسجيل 1297 حالة تعافي جديدة.

أما إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، فقد ارتفع إلى 13 مليونًا و217 ألفًا و888 تحليلًا، بعد إجراء 112 ألفًا و215 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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