أنقرة (زمان التركية)ــ اندلع حريق هائل في غابة الصنوبر الأحمر اليوم الثلاثاء، في ريف Uçarı Mahallesi في منطقة أنامور في مرسين جنوب تركيا لسبب غير معروف، وتم إخلاء عشرات المنازلا بسبب الحرائق.

بعد إخطار الجهات المختصة، تم إرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة إلى المنطقة.

ومع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إخلاء 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.



من جهة أخرى تمت السيطرة اليوم على حريق اندلع في منطقة الغابات في Karayılan Mahallesi بمدينة الإسكندرونة في ولاية هاتاي جنوب تركيا لسبب غير معروف.

وعند الإنذار توجهت الفرق إلى المنطقة وأخمدت النيران باستخدام عشر رشاشات و5 خزانات مياه.

تضرر ما يقرب من 2 هكتار من مساحة الغابات في المنطقة حيث تستمر أعمال التبريد.