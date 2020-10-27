أنقرة (زمان التركية)ــ فاز بمناقصة لتنفيذ برنامج تدريبي لأطقم عمل سفينة الأبحاث والتنقيب التركية “أوروتش رئيس” التي تثير غضب اليونان بتنقيبها عن البتورل في شرق المتوسط، أحد أبرز المستثمرين بقطاع البيض والدجاج.

المناقصة طرحتها المديرية العامة للفحص والتنقيب عن المعادن في تركيا، وفاز بها عليها رجل الأعمال أحمد كنعان يايماجي، مقابل مليون و299 ألف دولار أمريكي، وذلك من خلال شركته “PGA” للبحار والتجارة المحدودة التي أسسها في 13 يناير/ كانون الثاني 2020، بالتوازي مع خبرته في مجال تسويق الدجاج والبيض.

واللافت أن مشاركة الشركات لم تكن وفق الوضع المالي لها، حيث لم تنص المناقصة على فحص القدرة المالية للشركات المشاركة، ولم تنظر إلى الكفاءة المهنية والتقنية لتولي مهام تدريب حساسة كهذه، وإنما تم النظر إلى أفضل عرض مالي فقط.

المناقصة بدأت بمقابل 17 مليونًا و997 ألف ليرة تركية، وتراجعت إلى 9 ملايين و534 ألفًا و660 ليرة تركية، أي ما يعادل مليون و299 ألف ليرة تركية حسب سعر الصرف وقت المناقصة.

وتم التوقيع على الاتفاقية النهائية للبرنامج في 16 سبتمبر/ أيول الماضي، وبعدها ارتفع سعر صرف الدولار، لتصبح قيمة المناقصة حسب سعر الصرف الحالي 10 ملايين و430 ألف ليرة تركية.

شركة “PGA” للبحار والتجارة المحدودة، أسسها أحمد كنعان يايماجي في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، برأس مال 100 ألف ليرة تركية؛ بينما كانت خبراته السابقة في مجال توزيع المواد الغذائية من خلال شركة “Yaymacı” لتوزيع المواد الغذائية والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التي أسسها في 25 أغسطس/ آب 2008؛ وتقوم الشركة بأعمال تجارة وتسويق واستيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والدجاج والبط والأوز والبيض، بالجملة والقطاعي.

وعند إجراء زيارة لعنوان الشركة المسجل في الأوراق الرسمية، تبين أن العنوان لمحل سكني تقيم فيه أسرة لا علاقة لها بشركة البيض أو بمالكها.

يشار إلى أن رجال الأعمال المقربون من الحزب الحاكم في تركيا يحظون دائما بالمناقصات الضخمة.

–