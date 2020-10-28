إسطنبول (زمان التركية) – قالت نتائج استطلاع رأي نشرته مؤسسة (MAK) للدراسات والاستشارات، أن 3 أحزاب فقط تمكنت من تجاوز الحد الأدنى للتمثيل البرلماني.

استطلاع الرأي أجري في الفترة بين 15 و25 أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة ألفين و850 ألفًا، في 61 مدينة، من بينهم 30 مدينة كبرى حول تأييد الشارع التركي للأحزاب السياسية المختلفة، في حال عقد انتخابات برلمانية.

السؤال الأول في استطلاع الرأي كان عن الحزب الذي تم التصويت له في الانتخابات العامة في 24 يونيو/ حزيران 2018، لتكون الإجابة 37% لصالح حزب العدالة والتنمية، و19% لحزب الشعب الجمهوري، و9% لحزب الشعوب الديمقراطية، و8% لحزب الحركة القومية، و7% لحزب الخير، بينما أوضح 19% أنهم لم يصوتوا في الانتخابات.

أما السؤال الثاني فكان عن الحزب الذي سيتم التصويت له في حالة عقد انتخابات، وكانت المفاجأة تراجع نسبة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، حيث حصل على 33.1%، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 21.4%، وحزب الخير على 10.1%، و7.7% لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و7.6% لحزب الحركة القومية (المتحالف مع أردوغان)، و2.1% لحزب المستقبل (أحمد داود أوغلو)، و1.9% لحزب الديمقراطية والتقدم (علي باباجان)، و1.3% لحزب السعادة (الإسلامي)، و1.8% للأحزاب الأخرى.

–