أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 2209 حالة إصابة و76 حالة وفاة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) أمس الثلاثاء في أعلى معدل إصابة يومي منذ أشهر.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 366 ألفًا و208 حالة، بعد تسجيل 2209 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 9950 حالة، بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 317 ألفًا و519 حالة، بعد تسجيل 1511 حالة تعافي جديدة.

وكان الوزير كشف يوم الجمعة الماضي أن تركيا دخلت الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 13 مليونًا و478 ألفًا و452 تحليلًا، بعد إجراء 127 ألفًا و651 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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