أنقرة (زمان التركية) – تواصل الليرة تراجعها الحاد أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اليوم الأربعاء مسجلا 8.25 ليرة.

واستهل الدولار تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 7.96 ليرة غير أن يواصل الارتفاع أمام الليرة بشكل يومي، فبالأمس سجل الدولار 8.20 ليرة واستهل تعاملات اليوم عند مستوى 8.19 ليرة ثم بلغ 8.25 ليرة.

وعلى الصعيد الآخر يواصل اليورو أيضا ارتفاعه أمام الليرة، حيث استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.65 ليرة ليواصل ارتفاعه مسجلا 6.6998 ليرة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الليرة 10.7461 ليرة.

هذا وتترقب الأسواق اليوم الرسائل التي سيطرحها البنك المركزي التركي خلال اجتماعه الخاص بتقرير التضخم في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت تركيا.

وستعمل الأسواق اليوم نصف يوم على أن تغلق أبوابها تماما يوم غد لتزامنه مع عيد الجمهورية التركية.

تراجع قياسي جديد لليرة أمام اللدولار ! عنتريات #أردوغان وإن لا تقتل ذبابة واحدة فإنها تجعل الليرة التركية تسقط سقوطًا حرًا أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ولكن ليست مشكلة فإن أردوغان يخدع جماهيره بنظريات المؤامرة التي تزعم أن قوى كبرى تحاول إسقاطه سياسيًّا واقتصاديًّا pic.twitter.com/OH5g3gTkzN — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) October 28, 2020



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