القاهرة (زمان التركية)ــ طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتشريع عالمي يجرم الإساءة للمسلمين، في احتفال مصر بذكرى المولد الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم الأربعاء، شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقامت وزارة الأوقاف، احتفالا بالمولد النبوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وطالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي بإقرار تشريع عالمي يحرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل.

“إن العالم الإسلامي ومؤسساته الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف سارع إلى إدنة حادث القتل البغيض للمدرس الفرنسي في باريس، وهو حادث مؤسف ومؤلم لكن إن من المؤسف أشد الأسف ومن المؤلم غاية الألم أن نرى الإساءة للإسلام وللمسلمين في عالمنا اليوم وقد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات”.

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أضاف شيخ الأزهر “هذه الرسوم المسيئة لنبينا العظيم والتي تتبناها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسيات هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسئولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام وهو عداء صريح لهذا الدين الحنيف ونبيه العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين”.

وقال مخاطبا المجتمع الدولي “وإننا ومن موقع الأزهر الشريف إذ نرفض وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي لا تسيئ في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسئ إلى الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نحن إذ نفعل ذلك فإننا ندعوا المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات، ولااحترام الكامل المتبادل، كما أننا ندعو المواطنين المسلمين في الدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات والذي يحفظ عليهم هوياتهم الدينية والثقافية ويحول دون انجرارهم وراء استفزازت اليمين المتطرف والعنصرية الكريهة واستقطابات جماعات الإسلام السياسي.

وأعلن الشيخ أحمد الطيب إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بالعديد من لغات العالم، تحت إشراف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وتخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق النبي محمد وإسهاماته الكبرى والتاريخية في مسيرة الحب والخير والسلام.

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