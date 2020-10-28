ماردين (زمان التركية) – عُرضت كنيسة مور يوحنا التي يعود تاريخ تشييدها إلى 1700 عام في مدينة ماردين جنوب تركيا، للبيع من قبل مالكها، عن طريق شركة عقارات عبر الإنترنت.

الكنيسة ذاتها كانت قد عرضت للبيع بالأسلوب ذاته قبل 5 سنوات.

المبنى التاريخي للكنيسة عرض للبيع مقابل 7 ملايين و250 ألف ليرة تركية، وتقع في شارع سوق مارانجوزجولار، بحي تيكار، التابع لبلدة أرتوكلو بمدينة ماردين.

الكنسية شُيدت في القرن الرابع، وأوضح الإعلان المنشور على الإنترنت أن الكنيسة مسجلة كأثر تاريخي من قبل متحف ماردين، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن مميزات ومكونات مبنى الكنيسة من الداخل.

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