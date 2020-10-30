صامسون (زمان التركية): أفادت مصادر محلية أن الأمن التركي قبض على 16 أجنبيا في حملة مداهمات بولاية صامسون شمالي البلاد.

وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن القوات الأمنية اعتقلت الاجانب الستة عشر بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن من بين المعتقلين 15 عراقيا وسوريا كانوا ينشطون في صفوف داعش.

كما أشارت الى انه تم اعتقالهم في حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في قضائي “أطاقوم”، و”إيلك أديم” بصامسون.

ولفتت أيضا إلى ان الفرق الأمنية صادرت مواد رقمية عثرت عليها في أماكن إقامة المتهمين.

وسبق أن ذكرت مصادر محلية ان السلطات التركية رحّلت 5 مواطنين عراقيين اعتقلتهم خلال حملة أمنية.

وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن النيابة العامة التركية في ولاية صامسون قررت ترحيل العراقيين الخمسة بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وأشارت الى انه تم توقيفهم خلال حملة أمنية ضد عناصر داعش الإرهابية.

أوقفت قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صامصون 15 مشتبهاً بصلتهم بتنظيم “داعش”، إثر عملية أمنية نفذتها في الولاية، يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعقب انتهاء الأمن التركي من إجراءات التحقيق مع الموقوفين العراقيين الـ 5 ، قررت النيابة العامة في الولاية، ترحيلهم إلى خارج البلاد، فيما يتواصل التحقيق مع باقي المشتبه بهم.

وقررت في وقت سابق، ترحيل 6 عراقيين آخرين من بين الموقوفين.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر إعلامية ان الأمن التركي ألقى القبض على ٦ عراقيين في مداهمات بولاية صامسون.

وقالت المصادر وفق متابعة تركيا الان ان الأمن التركي نفذ عملية أمنية محكمة ضد ضد تنظيم داعش الإرهابي بولاية صامسون شمالي البلاد.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن اعتقال ٦ اشخاص يحملون الجنسية العراقية.

واشارت المصادر الى ان فرق مكافحة الإرهاب نفذت حملة مداهمات في قضائي “إيلك أديم” و”تكه كوي” على عناوين المشتبهين المطلوبين.