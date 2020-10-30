إزمير (زمان التركية): وقع زلزال بقوة 6.6 درجة في بحر إيجه وكان مركزه قبالة سواحل تركيا في منطقة سفيري حصار بإزمير.

وذكرت مصادر محلية، وفق ترجمة تركيا الان أن الزلزال تسبب تدمير عدة منازل في ازمير. فيما نتج عنه حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

وأوضحت المصاد أن مدينة إزمير والمناطق المحيطة بها اليوم اهتزت بسبب زلزال قوي وقع عند الساعة 14.51.

بدورها أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أن مركز الزلزال كان على بعد 17.26 كيلومترًا في منطقة سفيري حصار بإزمير على سواحل بحر إيجه.

وشعر السكان بالزلزال العنيف بشكل قوي في المنطقة ووسط المدينة والمناطق المحيطة بها.

أفادت مصادر بوقوع هدم في بعض المباني والحقت أضرار بالعديد من المباني في إزمير جراء الزلزال.

كما شعر سكان أيدن و موغلة ، و مانيسا ،بالإضافة إلى دنيزلي ، وتشنك كالا ، بورصة ، واسطنبول ، إلى جانب أوشاك ، كوتاهيا ، بورصة ، يلوفا ، تكيرداغ وأدرنة ، بالهزة الأرضية.

وأعلنت حالة الطوارئ داخل المستشفيات و الإطفاء والشرطة .

من جانبه أعلن مرصد قنديلي التابع لجامعة بوغزتشي ،معهد أبحاث الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة.