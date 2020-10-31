إزمير (زمان التركية) – ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا مساء الجمعة إلى 25 وعدد الجرحى إلى 804 جميعهم في إزمير التي كانت الأكثر تضررا.

جاء ذلك وفق ما أعلنت اليوم السبت إدارة الكوارث والطوارئ.

ووفق أحدث المعلومات تم الوصول إلى 3 أشخاص آخرين تحت الحطام بعد 17 ساعة في إزمير.

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجة بحر إيجه مساء الجمعة، وامتدت آثاره لبعض الولايات التركية، فيما كانت ولاية أزمير غرب تركيا الأكثر تأثرًا.

وبسبب زلزال زلزال إزمير انهارت العديد من المباني في إزمير بالكامل وأصبحت غير صالحة للاستعمال،كما ارتفع منسوب مياه البحر نتيجة شدة الزلزال، وحدثت فيضانات في بعض أحياء المناطق الساحلية في غزمير.



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