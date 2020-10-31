(زمان التركية)ــ أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF)، تأجيل أربعة مباريات على خلفية الزلزال الذي وقع في إزمير.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أنه بسبب الزلزال الذي وقع في بحر إيجه وشعر به في إزمير والمحافظات المجاورة، تم تأجيل 4 مباريات ستلعبها الفرق التي تمثل إزمير في الدوريات المهنية غدًا.

وتأجلت مباريات فرق جوزتيبي مع أيتميز وألانيا سبور مع مينمن سبور في الدوري الممتاز، وأنكارا سبورم مع مستشفى ألتنوردو الملكي، في الدوري الأول، وبانديرماسبور مع Misli.com في الدوري الثالث.

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجة بحر إيجه مساء الجمعة، وامتدت آثاره لبعض الولايات التركية، فيما كانت ولاية أزمير غرب تركيا الأكثر تأثرًا.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا مساء الجمعة إلى 25 وعدد الجرحى إلى 804 جميعهم في إزمير التي كانت الأكثر تضررا.

وبسبب زلزال زلزال إزمير انهارت العديد من المباني في إزمير بالكامل وأصبحت غير صالحة للاستعمال،كما ارتفع منسوب مياه البحر نتيجة شدة الزلزال، وحدثت فيضانات في بعض أحياء المناطق الساحلية في غزمير.

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