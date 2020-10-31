بغداد (زمان التركية)ــ قدم رئيس الوزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، العزاء إلى تركيا، في ضحايا زلزال إزمير الذي وقع الجمعة، وعرض تقديم المساعدة اللازمة للحكومة.

الكاظمي قال في برقية بعثها إلى الرئيس التركي، رجب أردوغان، إن العراق “يتضامن ويتعاطف مع حكومة وشعب تركيا الصديقة”.

كما قدّم تعازيه الى أسر الضحايا والمفقودين، “سائلا الله جلّ وعلا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل”.

وبيّن الكاظمي أن العراق يؤكد تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، و”استعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير ومحيطها”.

وأرسلت عدد مسئولي حكومات الدول العربية برقيات عزاء إلى تركيا في ضحايا زلزال إزمير، من بينهم الأردن ولبنان وقطر وفلسطين.

ووفق حصيلة أولية تسبب زلزال إزمير في 25 وفاة وأكثر من 800 إصابة، وهناك 25 حالة حرجة بالعناية المركزة.