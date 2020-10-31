أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء الجمعة، عن تسجيل 2322 حالة إصابة جديدة و78 حالة وفاة، وهو أعلى معدل للإصابات منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح فخر الدين كوجا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 373 ألفًا و154 حالة، بعد تسجيل 2322 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى إجمالي عدد الإصابات أيضًا ارتفع إلى 10 آلاف و177 حالة، بعد تسجيل 78 حالة وفاة جديدة.

وكان الوزير كشف قبل أكثر من أسبوع أن تركيا دخلت الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 322 ألفًا و465 حالة، بعد تسجيل 1703 حالة تعافي جديدة.

كما لفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 13 مليونًا و877 ألفًا و705 تحليلًا، بعد إجراء 136 ألفًا و525 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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