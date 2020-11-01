أنقرة (زمان التركية) – مع احتداد الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا منذ عامين تقريبًا، وزيادة حدتها مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بدأت معاناة العديد من القطاعات أبرزها قطاع الزراعة.

وفي محاولة من حكومة حزب العدالة والتنمية لتقليل النفقات، تتجه الحكومة إلى تقليص الدعم المقدَّم للمزارعين على أسعار المازوت والأسمدة، مع تقليل الأموال المدفوعة لمنتجي دوار الشمس بنحو 7.3%.

البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية التركية لعام 2021 أوضح أن دعم المازوت المقدَّم للمزارعين سيتراجع خلال العام المقبل بنسبة 6.1%، كما سيتراجع دعم الأسمدة بقيمة 6.2% أيضًا.

كما شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 25% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، مقارنة بالشهر السابق له، أما أسعار المازوت فتشهد ارتفاعًا مستمرًا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية.

كما أنه من المقرر أن يشهد عام 2021 تخفيض الدعم المقدم لمزارعي القطن ودوار الشمس والزيتون والصويا والكانولا والذرة بنحو 7.3%، ليصبح إجمالي الدعم المقدم لمزارعي هذه المنتجات 3 ملايين و215 ألف ليرة تركية، بعد أن كان 3 ملايين و467 ألف ليرة تركية.

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