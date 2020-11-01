أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس السبت، تسجيل زيادة في أعداد حالات الإصابة الخطرة بفيروس كورونا المستجد.

الوزير أعلن تسجيل 75 حالة وفاة و2213 حالة إصابة جديدة.

وأوضح كوجا في تغريدات على تويتر، أنه تم تسجيل 5% زيادة في أعداد حالات الإصابة الخطرة في يوم واحد، مؤكدًا على ضرورة زيادة الحساسية في التعامل ومواجهة الفيروس.

وحسب الأرقام التي أعلنها كوجا، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الخطرة إلى ألفين و75 حالة، ووصل إجمالي عدد المرضى المتعافين من الإصابة إلى 323 ألفًا و971 حالة.

وكان وزير الصحة أعلن قبل أكثر من أسبوع أن تركيا دخلت الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا.

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