أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الاثنين، تسجيل 2213 إصابة و75 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الوزير أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 275 ألفًا و367 حالة، بعد تسجيل 2213 إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 10 آلاف و252 حالة، بعد تسجيل 75 حالة وفاة جديدة.

وكان الوزير كشف قبل أكثر من أسبوع أن تركيا دخلت الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين أيضًا ارتفع إلى 323 ألفًا و971 حالة، بعد تسجيل 1506 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 14 مليونًا وألفًا و814 تحليلًا، بعد إجراء 124 ألفًا و109 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.