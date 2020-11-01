أنقرة (زمان التركية) – مع دخول تركيا المرحلة الثانية لتفشي وباء كورونا، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضح أنه سيواصل العلاج داخل المستشفى؛ كما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين أيضًا إصابته بالفيروس.

سليمان صويلو قال في تغريدته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد أجريت فحص كورونا مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، عندما شعرت أنني لست جيدًا، وكانت النتيجة أني وزوجتي وابنتي مصابون بالفيروس. واصلنا العلاج في المنزل حتى أمس (الجمعة) ولكن نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى بتوصية من الأطباء. الحمد لله، الآن نحن أفضل”.

أما إبراهيم كالين، فقد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إصابته بفيروس كورونا، وقال: “أنا في المرحلة الأخيرة من علاج فيروس كورونا حيث أعاني من أعراض خفيفة. الحمد لله أنا جيد للغاية الآن. شكرًا لكل من اتصل بي وسأل عني وأرسل لي رسائل وكل من يدعو لي”.

وكان إبراهيم كالين أثار غصبا بتصريحه بأن العاملين في مؤسسة الرئاسة يجرونرفحصدمورونا مرتين يوميا.

وأعلن وزير الصحة فخر الين كوجا قبل أكثر من أسبوع دخول تركيا المرحلة الثانية من تفشي كورونا.