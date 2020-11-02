إسطنبول (زمان التركية) – قالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أفراسيا” لاستطلاعات الرأي والدراسات، إن حزب العدالة والتنمية على 25.5% فقط من الأصوات، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 22.1% من الأصوات.

استطلاع الرأي أجري حول نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حسب نتائج استطلاع الرأي، فإنه مع توزيع أصوات المترددين في التصويت على أكبر حزبين يكون نصيب حزب العدالة والتنمية 32.6%، بينما يكون نصيب حزب الشعب الجمهوري 28.2%.

مدير المؤسسة كمال أوزكيراز قال إن نسبة تأييد حزب أردوغان تراجعت إلى 25.5%، بينما سجلت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري إلى 22.1%، وحصل حزب الخير على 9.9%، وحصل حزب الشعوب الديمقراطية على 9.1%، وحزب الحركة القومية على 7%، وحزب الديمقراطية والتقدم على 2.5%، وحزب المستقبل 1.6%، بينما سجلن نسبة المترددين في التصويت 11.2%.

وكشف أوزكيراز أن نسبة تأييد تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية متقاربة مع نسبة تأييد تحالف الأمة الذي يضم أحزاب المعارضة؛ حيث حصل الأول على 32.7% من الأصوات، وحصل الثاني على 32.2% دون حساب أصوات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي؛ ولكن مع إضافة أصوات حزبي الديمقراطية والتقدم والمستقبل يرتفع أصوات تحالف الأمة إلى 35%.

وكانت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة (MAK) للدراسات والاستشارات، أجري في الفترة بين 15 و25 أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة ألفين و850 ألفًا، في 61 مدينة، من بينهم 30 مدينة كبرى حول تأييد الشارع التركي للأحزاب السياسية المختلفة، في حال عقد انتخابات برلمانية، حصل حزب العدالة والتنمية على 37% وحصل حزب الشعب الجمهوري على 19%، وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على و9%، وحصل حزب الحركة القومية على 8%، وحزب الخير على 7%، بينما أوضح 19% أنهم لم يصوتوا في الانتخابات.

‏