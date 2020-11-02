أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 2106 إصابة و74 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الأحد.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 377 ألفًا و473 حالة، بعد تسجيل 2106 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و326 حالة بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 325 ألفًا و486 حالة، بعد تسجيل 1515 حالة تعافي جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 14 مليونًا و125 ألفًا و157 تحليلًا، بعد إجراء 123 ألفًا و343 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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