يريفان (زمان التركية) – دخلت الحرب المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان يومها الرابع والسبعين، دون أن يتمكن أي من الطرفين من حسم الأمر لصالحه فيما لم تحظى قرارات وقف إطلاق النار باحترام الجانبين.

ومع استمرار تقدم القوات الأذرية في قرى ومدن إقليم قره باغ، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية: “مفاجئات جديدة في انتظار تركيا وأذربيجان”.

في 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي بدأت أرمينيا باستهداف مناطق سكنية ومدن أذرية، بعدها بدأت أذربيجان بالرد على الهجمات بشكل عنيف، مما دفع أرمينيا إلى طلب وقف إطلاق النار 3 مرات منذ بداية الأزمة، وفي كل مرة يتهم الطرفان كل منها بخرق قرار وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن تركيا تدعم أذربيجان سياسيًا وعسكريًا في مواجهة أرمينيا، وتزودها بطائرات من دون طيار مسلحة، بالإضافة إلى أنظمة دفاعية متطورة، كما تثار

ادعاءات عن وجود طائرات مقاتلة تركية من طراز إف-16 على أراضي أذربيجان مستعدة للمشاركة في الحرب؛ كما توجه اتهامات لتركيا من أرمينيا وعدد من الجهات الدولية بإرسال جنود مرتزقة إلى الإقليم لدعم أذربيجان.

فيما تدعم روسيا أرمينيا، لكن بشكل غير علني كما تفعل تركيا، وتحلاول إظهار دعمها لحل المشاكل بين البلدين بالحوار.

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