القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق النار قرب كنيس بالعاصمة النمساوية فيينا أمس، وأعربت عن “الأسف إزاء سقوط ضحايا أبرياء” مع تقديم العزاء لأسرهم ولدولة وشعب النمسا.

وشدد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية على أن “مثل هذه الحوادث تُذكرنا جميعاً بأن العالم يخوض معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب المقيت الذي ينتهك قيم الحياة والإنسانية ويسعى لإثارة الرعب في المجتمعات”، مشيراً إلى أن “الهدف الرئيسي لهذه العمليات الارهابية هو تأجيج حالة مستمرة من الكراهية والعداء المتبادلين بين أتباع الأديان والحضارات المختلفة”.

وأكد البيان على “أنه لا ينبغي تمكين الإرهابيين من تحقيق أغراضهم، مضيفاً أن مجابهة الإرهاب تقتضي تنسيقاً مستمراً للجهودالدولية، وعملاً متواصلاً لمواجهة جذور التطرف والعنف”.

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