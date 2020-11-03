أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية ضبط أكثر من 4 آلاف 600 مشتبهاً في عمليات ضد الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع في أنحاء البلاد.

وبحسب بيان المديرية العامة للأمن، فقد تم ضبط 555 كيلوغراما من الحشيش و 317 كيلوغراما من الهيروين و68 كيلوغراما من الميثامفيتامين و47 كيلوغراما من القنب و17 كيلوغراما من البونزاي و68 كيلوغراما من المواد الكيماوية و63 ألف حبة دواء في عمليات نفذت بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم المخدرات.

وخلال تلك العمليات تم اعتقل 4 آلاف 606 مشتبها بهم في 50 محافظة في عمليات شملت عموم البلاد الأسبوع الماضي. وفق وكالة الأناضول.

وتم مصادرة 113.615 ليرة مع ضبط 48 بندقية وبندقية واعتقال 4606 متهمين.

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