إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة أخرى ميول الاناخبين في تركيا، أجرتها مؤسسة “متروبول” للدراسات، عن تراجع نسبة دعم الناخبين لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أقل من 30 بالمئة.

مدير مؤسسة “متروبول” للدراسات، أوزير سانجير، قال تعليقا على تراجع دعم الحزب الحاكم إلى 28.5%، إن سبب التخلي عن دعم العدالة والتنمية، هو عدول الحزب عن الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وشدد سانجير على أنه لم ير تراجعا في أصوات حزب العدالة والتنمية لهذه النسبة المنخفضة منذ يناير/ كانون الثاني 2005، حيث لم تقل نسبته تأييد حزب العدالة والتنمية عن 30% بأي حال من الأحوال.

أضاف: “اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2018، تراجع تأييد الحزب إلى أقل من 35%، واستمر الأداء بين 30-35%. ومع أزمة كورونا تراجع التأييد إلى أقل من 33%. واستمر بعد ذلك بين 30-33%”.

وأوضح أن هذه المرة تراجعت نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى إلى أقل من 30%، وأن هذه النسبة كانت مفاجئه، قائلًا: “كان الأمر مفاجأة بالنسبة لي لأول مرة. والدراسات التي نجريها تقول إن التراجع سوف يستمر ولن يكون مفاجئا إن يصل نسبة لتراجع إلى 24%”.

وفي استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة “أفراسيا” لاستطلاعات الرأي والدراسات، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل حزب العدالة والتنمية 25.5% فقط من الأصوات، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 22.1% من الأصوات.

مدير مؤسسة أوراسيا كمال أوزكيراز قال حول الاستطلاع الذي أجرته مؤسسته، إن نسبة تأييد تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية متقاربة مع نسبة تأييد تحالف الأمة الذي يضم أحزاب المعارضة.

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