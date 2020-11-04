(زمان التركية)ــ أصدرت تركيا إشعارا ملاحيا جديدا يحجز منطقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​عدة أشهر لسفينتها “بربروس خير الدين باشا”.

محطة أنطاليا أصدرت الإشعار البحري لسفينة المسح الزلزالي “بربروس” في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ونص الإشعار على حجز منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة قبرص حتى 16 فبراير.

وتعتبر بذلك “بربروس” السفينة التركية الثانية التي تنقب عن النفط في شرق المتوسط.

ويوم الأحد الماضي مددت تركيا عمل سفينة التنقيب أوروتش رئيس في البحر الأبيض المتوسط حتى 14 نوفمبر الجاري، في تمديد هو الثالث على التوالي لمهام عمل أوروتش رئيس في شرق المتوسط.

وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في نزاع على الجرف القاري بين تركيا واليونان.

وتتهم اليونان تركيا بزيادة حدة التوترات في شرق المتوسط من خلال الإصرار على التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة تقول إنها تتبع جرفها القاري.

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