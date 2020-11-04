أنقرة (زمان التركية)ــ تم تشخيص 2343 إصابة، و79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، في تركيا، ما يظهر إرتفاعًا ملحوظًا لعدد الضحايا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية مساء الثلاثاء.

جاء ذلك نتيجة إجراء 146 ألفًا و247 اختبارًا لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعافى 1817 شخصًا ليرتفع عدد الذين أكملوا العلاج إلى 328 ألفًا 824.

وكانت تركيا أعلنت مساء الإثنين تسجيل 2302 إصابة و76 وفاة بفيروس كورونا.

وفقًا للبيانات الأسبوعية، بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى هذا الأسبوع 4.7 بالمائة، ومعدل إشغال الأسرة 51.7 بالمائة، ومعدل إشغال العناية المركزة للبالغين 68.5 بالمائة، ومعدل إشغال جهاز التنفس الصناعي 32.9 بالمائة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا قال عبر تويتر “لدينا ألفين 343 مريضًا جديدًا تم اكتشافهم اليوم. يستمر عدد المرضى الخطرين في الازدياد. وأهم ما يمكن أن يغير مسار الوباء هو الامتثال للإجراءات. إذا اتبعنا الإجراءات معًا، فلن نمنح الفيروس فرصة للانتشار”.

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