بنسلفانيا (زمان التركية) – أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي، توم وولف، أن هناك أكثر من مليون صوت في الولاية لم يتم فرزها بعد، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه “لقد فزنا في الانتخابات”.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية صراعا كبيرا، أدلى ترامب ببيان من البيت الأبيض قال فيه “يبدو أننا فزنا في هذه الانتخابات” كما طالب بوقف فرز الأصوات. ورد حاكم ولاية بنسلفانيا على ترامب قائلاً: “هناك أكثر من مليون صوت لم يتم فرزها بعد”.

كما رد وولف، على مزاعم ترامب، بشأن شبهة تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا هجومه بـ”الهجوم الحزبي”. وأكد وولف أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد.

وغرّد وولف عبر تويتر: “لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات”.

ووفق النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، في بنسلفانيا التي تمنح أصوات 20 مندوبًا، بحصوله على أصوات حوالي 80% من الناخبين، بينما انتزع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الصدارة في فلوريدا.

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