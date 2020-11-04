أنقرة (زمان التركية) – أصيب كبير مستشاري الرئاسة في تركيا وعضو لجنة السياسات الاقتصادية، ييت بولوت، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن موقع OdaTv في أحد أنبائه أن نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها ييت جاءت إجابة وأنه يتلقى العلاج.

يأتي ذلك بعد الإعلان هذا الأسبوع عن إصابة المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ووزير الداخلية سليمان صويلو بفيروس كورونا.

بولوت كان قد لفت الأنظار مع مواصلة الدولار تسجيل مستويات قياسية أمام الليرة التركية يوميا، حيثأن تحليلاته لأداء الدولار التي لم تصب إطلاقا.

وكان بولوت قد نشر مقالات بعنوان ” انقلاب 15 يوليو/ تموز المالي” في عام 2018 عندما تجاوز سعر الدولار حاجز السبع ليرات وذكر خلالها أن الوقت قد حان للانتقال من العملات الأجنبية إلى الليرة والدفاع عن أسواق رؤوس الأموال التركية وأدوات الليرة زاعما أن من سيتخذون هذه الإجراءات سيحققون أرباحا في غضون 12-48 شهرا.

ومع دخول تركيا المرحلة الثانية لتفشي وباء كورونا، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضح أنه سيواصل العلاج داخل المستشفى؛ كما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين أيضًا إصابته بالفيروس.

سليمان صويلو قال في تغريدته السبت على تويتر: “لقد أجريت فحص كورونا مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، عندما شعرت أنني لست جيدًا، وكانت النتيجة أني وزوجتي وابنتي مصابون بالفيروس. واصلنا العلاج في المنزل حتى أمس (الجمعة) ولكن نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى بتوصية من الأطباء. الحمد لله، الآن نحن أفضل”.

أما إبراهيم كالين، فقد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إصابته بفيروس كورونا، وقال: “أنا في المرحلة الأخيرة من علاج فيروس كورونا حيث أعاني من أعراض خفيفة. الحمد لله أنا جيد للغاية الآن. شكرًا لكل من اتصل بي وسأل عني وأرسل لي رسائل وكل من يدعو لي”.

وكان إبراهيم كالين أثار غصبا بتصريحه بأن العاملين في مؤسسة الرئاسة يجرون فحص كورونا مرتين يوميأا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا الشهر الماضي دخول تركيا المرحلة الثانية من تفشي كورونا.

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