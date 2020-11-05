نيويورك (زمان التركية)ــ أدان المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن، مُلهم حركة الخدمة، حادث فيينا الإرهابي، الذي وقع الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن ارتكاب اعتداءات باسم الإسلام هو في حد ذاته بُعد عن هذا الدين وهدي نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي لا يقبل القتل أو الإرهاب.

وفيما يلي نص بيان الأستاذ فتح الله كولن:

قبل أن يشفى العالم من الجراح الناجمة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في باريس، عاد الإرهاب ليضرب مرة أخرى وبوحشية فيينا، وأودى هذا العمل الغادر بحياة أربعة أبرياء وكثير من المصابين.

وإنني في هذا الصدد أؤكد وأقول: “إن النفس الإنسانية -بغض النظر عن معتقدها- مكرمة ومقدسة، والله سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم بشكل واضح وصريح على أن قتل إنسان واحد جريمة كبرى تعادل قتل البشرية جمعاء. والإرهاب والعنف الذي يرتكب باسم الدين ليسا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا منهجه، ولا يمكن التوفيق بينه وبين روح الإسلام الحقيقي. كما أن المسلم الحقيقي الذي يبتغي مرضاة الله في كل أفعاله لا يمكن أبدًا أن يكون إرهابيًّا؛ وأولئك الذين يتخذون الدين ستارًا ويخفون جرائمهم تحت مسمى “الجهاد” لا يمكن أن يكونوا على الطريق القويم، فالمسلم لا يكون إرهابيًّا، والإرهابي لا يكون أبدًا مسلمًا.

إننا في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى من يمثل الإسلام تمثيلاً حقيقيا كتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإسلامنا يحتوي في داخله كل مظاهر العطف والتراحم والإنسانية، وينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وفي هذا الصدد أدين بشدة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أتقدم بخالص التعازي لكل الشعب النمساوي عامة، ولا سيما الذين فقدوا أقاربهم وذويهم في هذا الحادث الإرهابي الغاشم، سائلاً المولى عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين شفاء عاجلا، وألا تتكرر مثل هذه الجرائم المؤلمة، وأن يزيل العوائق والعراقيل المانعة للسلام العالمي الذي يرنو إليه جميع الأديان.

–