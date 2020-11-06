طوكيو- (زمان التركية): هبط النفط الأميركي أكثر من 2%، الجمعة، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما ظلت الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية والمستمرة لفترة طويلة.

هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 37.73 دولار للبرميل، بعد نزوله 0.9% أمس الخميس. وتراجع خام برنت 1.05 دولار أو ما يعادل 2.6% إلى 39.88 دولار، بعدما هبط 0.7 % في الجلسة السابقة.

يظهر فرز واتجاهات الأصوات في الانتخابات الأميركية أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في حزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يضغط على النفط.

ومن المتوقع أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة “أوبك+”، إعادة مليوني برميل يومياً من الإمدادات في يناير، نظراً إلى انخفاض الطلب جراء إجراءات العزل العام الجديدة المرتبطة بكوفيد-19.