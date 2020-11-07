برلين (زمان التركية) – انتقدت الحكومة الألمانية، تركيا بسبب عدم الشفافية في الإعلان عن إصابات كورونا اليومية.

وخلال تصريحات لصحيفة “دير شبيجل” الألمانية، قال للمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه تم توجيه طلب إلى تركيا للكشف عن البيانات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف المتحدث أنه تم تقديم مذكرة شفوية لأنقرة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تعهد بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بداية من منتصف الشهر الماضي بأرقام جميع المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير دير شبيجل، فإن ألمانيا بهذه الخطوة تشير إلى أن تركيا لا تقوم بتضمين الحالات التي تصاب بالعدوى ولا تظهر عليها الأعراض في البيانات الرسمية التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي. وهذا لا يتوافق مع المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه بسبب هذه السياسة التركية تجاه الفيروس، لا يتم الإعلان عن العديد من المصابين في الإحصاءات الرسمية.

ولا تضم الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة التركية أرقام مصابي كورونا الذي لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وكان وزير الصحة التركي أعلن الشهر الماضي دخول البلاد المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا.