أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن تركيا القديمة عادت مرة أخرى وأن النظام الحاكم يفرض هيمنته من خلال فرض “الحظر”، مشيرًا إلى مواجهته عراقيل غرضها تعطيل مسيرة حزبه المعارض.

وفي إشارة إلى “نظام الوصاية” أوضح داود أوغلو أن “عقلية تركيا القديمة” هي المسيطرة على النظام الحاكم الآن في تركيا، وأوضح أنه في مقابل حظر الحجاب الذي كان مفروضا سابقًا، تفرض تلك “العقلية” المزيد من المحظورات مثل حظر الرأي والتفكير، وقال: “لقد عادت محظورات تركيا القديمة”.

وقال داود أوغلو: “قبل ذلك والآن يستطيع أردوغان أن يظهر على التلفاز بسهولة. ولكننا الآن لا يمكننا الظهور عليه، ويتم فرض حظر على تصريحاتي، وإلغاء مؤتمراتي، وغلق الجامعة وطرح 7 آلاف طالب وطالبة. لماذا لا توجد حملة ضد الفساد؟ لأن تركيا القديمة عادت مرة أخرى”.

وفيما يتعلق بحليف أردوغان غير المعلن رئيس حزب الوطن اليساري المتطرف، دوغو برينجك، قال داود أوغلو: “إنه عدو للحجاب، ويميل لبعض الأنظمة في آسيا (الصين)، ومعادٍ للإسلام، وعدو للأذان. ذلك الحزب الضئيل للغاية، يقول بكل صراحة إنه من يدير تركيا”.

كما وجه انتقادات لحليف أردوغان رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إذ قال: “إن بهجلي يجر اقتصاد تركيا إلى الأزمات، وهو يحمل لقب أول من شرّع وقنن حظر الحجاب عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وعلى الرغم من كل ذلك فهو وشريك مهم للنظام”.

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