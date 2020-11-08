أضنة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 19 شخصاً في ولاية أضنة جنوب تركيا ضد ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي

المديرية العامة للأمن، قالت الأحد في بيان إنه تم تنفيذ عمليات أمنية في أضنة وموغلا في نطاق الجهود المبذولة لتحديد وفك رموز أعمال وأنشطة تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال العملية اعتقل عناصر فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة 19 مشتبهاً وامرأة وحوالي 500 جرام من المتفجرات ومسدسات وبندقيتين، بالإضافة إلى العديد من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية. وفق البيان

وزعم أن المشتبه بهم خططوا لاختطاف أعضاء في البرلمان وبيروقراطيين ورجال الأعمال رفيعي المستوى ومجموعات السياحية ومدعين عامين وأسرهم والهجوم على حراس البازار والأحياء وضباط الشرطة، في أماكن ذات أهمية استراتيجية.

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