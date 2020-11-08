أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب المستقبل، في تركيا، أحمد داود أوغلو، انتقادات لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال.

داود أوغلو قال في تغريدة عبر تويتر: “يوجد حريق في الاقتصاد التركي! لقد تغير محافظ البنك المركزي مرتين خلال 18 شهرًا الأخيرين! محرك سيارتكم به مشكلة وأنتم تحاولون علاج الأزمة بتغيير الإطارات فقط. أنتم تجعلونا نأسف على هذا البلد الجميل”.

وكان أردوغان قد عين مراد أويصال محافظًا للبنك المركزي في 5 يوليو/ تموز 2019، بعد إقالة المحافظ الأسبق مراد تشاتين كايا، إثر رفضه تنفيذ تعليمات أردوغان الخاصة بخفض سعر الفائدة في البنوك.

وصدر قرار منتصف ليل الجمعة بتعيين ناجي أغبال رئيسا للبنك المركزي التركي، ليكون بذلك أول شخصية من خارج البنك تتولى هذا المنصب.

وعلق المحلل السياسي ورئيس موقع “خبردار” الإخباري التركي سعيد صفاء على خطوة أردوغان الأخيرة بأن رئيس البنك المركزي الجديد ناجي أغبال هو شخصية مقربة للقصر وأنه لعب دروا بارزا عندما كان مستشارا في وزارة المالية في العديد من الانتهاكات المرتكبة في الفترة السابقة، مؤكدا أنه العقلية التي صاغت القانون الذي يبرر السيطرة على ممتلكات المعارضين.

يذكر أن أردوغان استولى على أكثر من ألف شركة، بينها شركات أولكر المعروفة، من خلال قرارت شخصية أصدرها بموجب قانون الطوارئ الذي أعلنه في 2016 بدعوى مكافحة الانقلابيين.

وتابع: “ناحي أغبال هو البيدق الأنسب للسيطرة على جميع الشركات المسيطرة على رؤوس الأموال في البلاد في سبيل تأسيس نظام مغلق بشكل كامل. هل تصل تركيا إلى هذا الحد؟ لا أعتقد، لكن نفهم من تعيين أغبال لهذا المنصب أنهم يخططون للقيام بذلك إن استطاعوا”.

Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı Müsteşarı’yken özel mülke el koymaya yönelik tüm hukuksuz operasyonlarda kilit rol oynadı Erdoğan ailesinin yandaş şirketleri için vergi indirimlerini ve tüm teşvikleri Naci Ağbal yönetiyordu. Bir süre sonra Mehmet Şimşek sadece görüntüde bakandı. — Said Sefa (@sefa_said) November 7, 2020

Tamamen kapalı bir rejime geçmek adına “sermaye gruplarına çökme operasyonlarını” yapmak gerekirse kullanılabilecek en önemli piyonlardan biri Naci Ağbal olur. Ülke o aşamaya gelir mi, bence gelmez; ama o aşamayı planladıkları bu atamayla çok net ortaya çıktı. — Said Sefa (@sefa_said) November 7, 2020

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