أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا مساء السبت، تسجيل 2483 إصابة و81 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، في أعلى معدل إصابة يومي منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 391 ألفًا و739 حالة، بعد تسجيل 2483 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و803 حالة، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 336 ألفًا و221 حالة، بعد تسجيل 1928 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 14 مليونًا و985 ألفًا و867 تحليلًا، بعد إجراء 139 ألفًا و675 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.