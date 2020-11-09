أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إذاعي إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيقدم مقترحًا إلى المجلس الأوروبي لإقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأفاد راديو Europe 1 أن حكومة ماكرون تستعد لشن حملة ردا على الموقف العنيف الذي يتبعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاه باريس خلال الآونة الأخيرة.

وتحظى هذه القضية التي ستطرحها الحكومة الفرنسية على المجلس الأوروبي بأهمية كبيرة قد تؤثر مباشرة على الاقتصاد التركي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، كان قد حذر من عقوبات أوروبية محتملة في حال مواصلة أردوغان سياساته العدائية في شرق البحر المتوسط وخطابات الكراهية بحق نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ووفق التقرير تعمل الإدارة الفرنسية على هذا الخيار غير أنه يتوجب على قادة الاتحاد الأوروبي التصديق عليه لتشريعه فعليا.

ويأتي التحرك الفرنسي في استجابة على ما يبدو استجابة لطلب اليونان التي تشهد علاقاتها مع تركيا توترات خلال الآونة الأخيرة، وعلى إثر ذلك تمارس ضغوطا على الدول الأوروبية منذ فترة لدفعها إلى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، طالب الشهر الماضي أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا، ردا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

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