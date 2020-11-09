أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، طريقة إعلان وزير المالية بيرات ألبيراق عن استقالته من منصبه يعيد تركيا إلى النظام القبلي، على حد وصفه.

وأضاف داود أوغلو أن الأحداث التي شهدتها تركيا مساء أمس توجب عليها تغيير النظام السياسي القائم الذي يحول سياسة الدولة وأجهزتها إلى مفهوم القبلية قائلا: “ولهذا ندعو إلى إقرار نظام برلماني قوي وندعو الجميع إلى متابعة البيان الذي سننشره خلال اليوم”.

ويرى مرقبون أن إقالة أو استقالة ألبيراق لن توقف انهيار الاقتصاد التركي، حيث أن الأمر ليس متعلقًا بفرد واحد فقط، بل بمنظومة كاملة تحكم تركيا.

أردوغان بحاجة لكبش فداء يعلق عليه أنهيار الأقتصاد التركي لتهدئة الشارع التركي الذي يغلي بسبب الأوضاع الأقتصادية الصعبة ولكن حتى إقالة أو أستقالة البيراق لن توقف أنهيار الأقتصاد فالأمر ليس متعلق بفرد بل بمنظومة كاملة تحكم تركيا اليوم — Alan Kobani (@AlanKhkobani) November 8, 2020

وتعيش الأوساط السياسية في تركيا حالة من التخبط عقب إعلان صهر الرئيس رجب أردوغان وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، مساء أمس، استقالته من المنصب خلال بيان نشره عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

يشار إلى أن إعلان ووزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، استقالته من منصبه، سبقه تصريح مثير للرئيس رجب أردوغان.

أردوغان كان قد أثار الجدل مساء أمس، بتصريحاته خلال مؤتمر حزبه في ولاية كوجالي شمال غرب تركيا، حيث قال: “من ينفصل عن الأمة ويبني جدارانًا بينه وبين الشعب ولا يستطيع أحد الوصول إليه، خاصة اذا إصيب بالغطرسة، فهذا يعني أنه لم يبق له مكان في هذا الحزب”، على حد تعبيره.

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