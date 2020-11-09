أنقرة (زمان التركية) – كشفت السلطات في تركيا عن تسجيل قفزة كبيرة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ تم رصد 2516 إصابة و84 حالة وفاة مساء الأحد.

إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 395 ألفًا و255 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و887 حالة، بعد تسجيل 84 حالة وفاة جديدة.

وكانت تركيا سجلت مساء السبت، 2483 إصابة و81 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى معدل إصابة يومي منذ أبريل/ نيسان الماضي.

فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة 338 ألفًا و239 حالة، بعد تسجيل 2018 حالة تعافي جديدة.

وبلغ إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 15 مليونًا و127 ألفًا و811 تحليلًا، بعد إجراء 141 ألفًا و944 تحليلًا جديدًا.

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