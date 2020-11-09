إسطنبول (زمان التركية) – قال فاتح ألتايلي الكاتب والصحفي التركي إن هناك ادعاءات قوية حول اعتزام الرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء تعديل وزراي اليوم الاثنين، عقب إعلان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق استقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

وأوضح فاتح ألتايلي الكاتب بصحيفة بصحيفة “خبر تُرك” أنه منذ أن أعلن ألبيراق استقالته من منصبه، وبدأت الادعاءات تتداول على نطاق واسع حول التخطيط لتعديلات وزارية شاملة اليوم الاثنين، وأضاف: “ولكن هذه الادعاءات مصدرها شائعات كواليس أنقرة”.

اللافت أن ألبيراق أعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأغلق التعليقات على المنشور، وأوقف حسابه على تويتر.

وقال ألتايلي: “لن أتحدث عن صحة أو خطأ هذه الادعاءات إلى أن اسمع بأذني تصريحا رسميا. وكأنني أشعر بأن صدق هذه الادعاءات مرتفع للغاية”، على حد قوله.

قرار صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برات ألبيراق الخاص بالاستقالة جاء بعد حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالاستقالة تحت هاشتاج “Berataşbayrakistifa#”، عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال خلفا له، بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة.

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