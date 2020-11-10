القاهرة (زمان التركية)ــ يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليونان يوم الأربعاء بحث القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتستقبل الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو السيسي في القصر الرئاسي، وبعد ذلك سيلتقي الزعيم المصري مع ميتسوتاكيس قبل الظهر بقليل.

وتستغرق زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يومين.

ووفق وسائل الإعلام اليونانية سيدلي الزعيمان بتصريحات للصحافة ستبث على الهواء مباشرة.

ويقيم ساكيلاروبولو مأدبة عشاء رسمية للسيسي مساء الأربعاء، ويوم الخميس سيلتقي رئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس.

وكان السيسي حضر الشهر الماضي في نيوقوسيا قمة ثلاثية قلادة اليونان وقبرص ومصر.

وقال الرئيس السيسي على هامش مشاركته في القمة الثلاثية أن الترسيم الجزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان هو “انعكاس للتفاهم المتبادل؛ كما أنه يعكس احترام أحكام ومؤسسات القانون الدولي، التي تعمل لصالح جميع الأطراف”.

أضاف الرئيس المصري “إن تصديق البرلمانات على هذه الاتفاقية يعكس في الواقع نجاح الاتفاقية نفسها وأيضًا التوقعات من واراء هذه الاتفاقية. ونأمل أن تعالج جميع القضايا في إطار القانون الدولي ومؤسسات القانون الدولي. وهذا يؤكد أهمية التعاون الهادف إلى الاستقرار والنمو والتقدم”.

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