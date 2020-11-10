أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية اعتقال 70 شخصا يُزعم انتماؤهم لحركة الخدمة وذلك خلال حملات أمنية متزامنة انتطلقت فجر الثلاثاء في 21 مدينة مركزها إسطنبول.

وخلال الحملات الأمنية التي انطلقت بأوامر نيابة إسطنبول في تمام الساعة الواحدة صباحا، اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب 70 شخصا في 21 مدينة، من بينهم 38 شخصا في إسطنبول.

هذا وتم اقتياد المعتقلين إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول لاستجوابهم.

يذكر أن المشاركة في انقلاب 2016 المزعوم تحولت إلى تهمة جاهزة تلصقها الحكومة عشوائيا بكل من يريد تصفيته من العسكريين أو المدنيين ولم تتوقف يومًا الاعتقالات الجماعية منذ أربع سنوات.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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