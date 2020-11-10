أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 2576 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مساء أمس الاثنين، في ارتفاع مستمر بأعداد المصابين والوفيات خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

ويوم الأحد أعلنت تركيا تسجيل 2516 إصابة و84 حالة وفاة.

وزير فخر الصحة الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 396 ألفًا و831 حالة، بعد تسجيل 2576 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و972 حالة، بعد تسجيل 85 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 340 ألفًا و286 حالة، بعد تسجيل 2047 حالة تعافي جديدة.

أما إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتهم أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة فقد ارتفع إلى 15 مليونًا و274 ألفًا و222 تحليلًا، بعد إجراء 145 ألفًا و411 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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