أثينا (زمان التركية)ــ استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، نيابة عن الحكومة اليونانية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار أثينا الدولي مساء الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين تبدأ اليوم الأربعاء.

وقال دندياس في تغريدة “لقد رحبت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وهي زيارة تمثل العلاقات القوية والتعاون الوثيق بين اليونان ومصر”. وفق صحيفة (كاثمريني).

يقوم السيسي بزيارة رسمية لليونان في الفترة ما بين 11و12 نوفمبر بدعوة من رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، التي سيلتقي بها اليوم.

وستكون هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى أثينا بعد توقيع اتفاق بين اليونان ومصر لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في القاهرة في أغسطس 2020.

اليوم وقبل لقاء ساكيلاروبولو، سيضع الرئيس المصري إكليلًا من الزهور على نصب الجندي المجهول. وسيلتقي في وقت لاحق مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بينما ستقيم الرئيسة ساكيلاروبولو في المساء مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيرها المصري، يشارك فيها أيضا رئيس الوزراء.

ويلتقي الرئيس المصري، صباح الخميس، برئيس البرلمان اليوناني قسطنطينوس تاسولاس.

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