أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن إعلان برات ألبيرق، صهر الريس رجب أردوغان، استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية عبر حسابه بتطبيق إنستجرام كانت مربكة وأثارت أزمة داخل عائلتي أردوغان وألبيراق.

صحيفة جمهوريت قالت إن أردوغان وصف استقالة ألبيراق بهذه الطريقة بـ”غير الجادة”، مفيدة أن ألبيراق بعث برسالة إلى أردوغان مفادها أنه لن ينتظر حتي يصدر قرار بإقالته من المنصب وأنه هو من سيبادر بتقديم الاستقالة.

وأوضحت صحيفة جمهوريت أن أردوغان سيجري تعديلات وزارية واسعة النطاق بهدف الحفاظ على أصوات ناخبي تحالف الجمهور، وإعادة المؤشرات الاقتصادية إلى سابق عهدها، لافتة إلى أن أردوغان يرغب في إعادة تشكيل العلاقات التركية – الأمريكية عقب فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وتاعت الصحيفة أن ألبيراق أعلن استقالته عبر حسابه بتطبيق إنستجرام في قرار مفاجئ وذلك بعدما أبلغه أردوغان بأنه يخطط لإجراء تعديلات وزارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت غضب أردوغان، الذي وصفها بـ”غير الجادة”، وتسببت في أزمة داخل العائلة.

وانتظر الرئيس أردوغان 24 ساعة دون أن يعلق على استقالة صهره، ثم أعلنت رئاسة الجمهورية أن أردوغان قبل استقالة الوزير بيرات ألبيراق، وبعد ذلك أعلن عن تعيين لطفي ألفان وزيرا للمالية.

وطوال تلك الفترة لم يعلق حزب العدالة والتنمية وحتى وكالة الأناضول الرسمية على خبر الاستقالة.

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